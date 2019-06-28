https://static.news.ru/photo/5d255352-9b15-11e9-9747-fa163e074e61_1024.jpg Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: АГН «Москва»

Министерство обороны РФ создаст собственную киностудию на территории парка «Патриот», заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Мы хотим, чтобы появилось хорошее правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино, — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, в Минобороны обращаются представители киноиндустрии с предложениями снять фильм о Первой мировой войне.

Однако министр подчеркнул, что необходимо снимать кино про настоящее время, про тех, кто «противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм».

Как ранее писал News.ru, презентация первого полнометражного художественного фильма самопровозглашённой ЛНР «Ополченочка» состоялась на закрытом показе 7 июня в Луганске. На следующий день кинолента выйдет в прокат.