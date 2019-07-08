https://static.news.ru/photo/5a429686-a213-11e9-bdc5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 9 июля. Так, цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 09:02 мск уменьшилась на $0,09, до $64,02 за баррель. В Нью-Йорке нефть также снижается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $57,48 (-$0,18).

По итогам торгов 8 июля стоимость нефти показала разнонаправленную динамику. В Лондоне Brent потеряла в цене $0,12, составив $64,11 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дороже на $0,15, его цена составила $57,66.

Рынок нефти остаётся под давлением неопределённости в торговых отношениях двух крупнейших экономик мира — США и Китая. Ранее стороны в ходе саммита G20 заявляли, что договорились возобновить переговоры, однако пока они так и не начались.

Доходы РФ от экспорта нефти снизились в январе-мае 2019 года на 2% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Федеральной таможенной службы России, писал News.ru.