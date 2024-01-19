Зоозащитники забили тревогу из-за вымирающего вида в Дагестане Фонд «Компас» предложил признать каспийских тюленей вымирающими животными

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Тюлени, обитающие на берегу Каспия в Дагестане, находятся под угрозой исчезновения, уверены в фонде «Компас». Проведенный подсчет показал, что популяция животных катастрофически уменьшается. В местах сезонного пребывания встречают гораздо меньше особей, а на островных лежбищах они и вовсе отсутствуют.

В ходе экспедиций ведущими российскими учеными был осуществлен сбор сведений о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя. Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период, — говорится в сообщении.

Средний возраст погибших тюленей составляет 7,7 года. Исходя из анализа данных, смертность увеличивается у молодых особей, в том числе у беременных самок. Зоозащитники уверены, что популяция уже пересекла красную линию, что говорит о необходимости принятия экстренных мер.

Ранее сообщалось, что в России принимают дополнительные меры по сохранению и увеличению популяции снежных барсов. К 2030 году их количество планируется нарастить вдвое. Для спасения вида, находящегося на грани исчезновения, предлагается взять под охрану территорию обитания ирбиса, в том числе хребет Чихачева.