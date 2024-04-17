Знакомый рассказал об учительнице, избившей ногами школьника в Туапсе Избитый в Туапсе школьник регулярно выводил учителей из себя

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Ученик, на которого сорвалась учительница ИЗО в Туапсе, регулярно провоцировал педагога самыми разными поступками, рассказал NEWS.ru знакомый с ситуацией источник. По его словам, вероятно, в конце концов у нее сдали нервы, однако это все равно не оправдывает применение силы к несовершеннолетнему.

Видео далеко не полное. Конечно, педагог ни в каких случаях не должен поднимать руку, но этот ученик регулярно выводил учителя из себя самыми разными проступками. Наверное, уже просто сдали нервы у женщины, ранее за ней агрессию никто не замечал. Сейчас в школе ведутся проверки, насколько я знаю, — пояснил он.

Конфликт в школе № 3 между педагогом и учеником младших классов попал на видео. Во время ссоры женщина сорвалась на крик, повалила мальчика на пол и пнула. По предварительным данным, инцидент спровоцировало нежелание ученика убирать телефон во время урока. При этом события, по данным «Россия Кубань», разворачивались еще в марте, но самое видео распространилось в соцсетях только сейчас.

Также известно, что происшествием уже заинтересовались правоохранительные органы. В ОМВД по Туапсинскому району сообщили о начале проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям преподавателя.