Живущего в российском кафе медведя захотели усыпить Медведя из кафе в Вязьме захотели усыпить после убийства сотрудника

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медведя Балу, живущего в придорожном кафе города Вязьмы в Смоленской области, решили усыпить после нападения на человека, сообщает Telegram-канал Mash. Животное, являющееся талисманом кафе, укусило сотрудника, который убирал клетку, в результате чего он скончался.

По данным канала, погибшим был 47-летний Феликс К., который убирал вольер от снега. В какой-то момент мужчина провалился через прутья, медведь схватил его за ногу, и у мужчины остановилось сердце от болевого шока. Из-за происшествия медведя хотят усыпить.

При этом, как уточняет канал, кафе продолжает работать. На владельца заведено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Известно также, что медведь жил при кафе почти 20 лет и являлся своеобразным символом заведения. Однако на владельца не раз поступали жалобы о ненадлежащих условиях содержания хищника.

Ранее сообщалось о том, что волонтер из Швейцарии отрезал себе кисть руки, спасаясь от напавшего на него гималайского медведя. Инцидент произошел в тайском зоопарке в Муанг Нгае, когда мужчина вошел в вольер, чтобы покормить хищника. Зверь вцепился в руку волонтера неожиданно. Чтобы спастись, мужчина достал из кармана нож и отрезал себе кисть. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Ему предстоит серьезная операция, однако врачи не уверены, смогут ли пришить отрезанную конечность.