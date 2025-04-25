«Живая сигнализация»: в России появился предупреждающий об атаках ВСУ кот В Белгородской области появился предупреждающий об атаках ВСУ кот

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В Белгородской области появился кот, который предупреждает хозяйку об атаках БПЛА, сообщает Telegram-канала «Морпехи ДВ». Животное зовут Мишка, оно обитает в селе Березовка, местные прозвали кота «живой сигнализацией».

Отмечается, что кот часами сидит на дереве. Заметив дрон, он бежит в дом и начинает фыркать, предупреждая хозяйку об опасности.

Ранее на Запорожском направлении российские разведчики из отряда «Звено» взвода БПЛА отдельного разведбата приютили одного из нескольких щенков, которых родила спасенная бойцами в зоне СВО собака. Питомец получил позывной Нурс, когда он станет постарше, будет служить в разведке.

До этого российские военнослужащие спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне спецоперации. Питомца по кличке Мышка отправили в Донецк под присмотр волонтеров из приюта «Кошкин дом». Животное планируется перевезти во Владивосток — к родственникам одного из военных.

Между тем в Новосибирске сотрудники РЖД спасли собаку, брошенную в электричке. После того как животное стерилизуют, ему начнут искать новых хозяев. Волонтеры рассказали, что за полгода были спасены шесть кошек, брошенных в поездах.