Педагога, на компьютере которого было найдено детское порно, задержали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего звукорежиссера школы № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга задержали по подозрению в интимной связи с 15-летней школьницей, передает «Mash на Мойке». По данным Telegram-канала, 21-летнего Георгия также подозревают в совершении развратных действий в отношении 12-летней девочки.

Как уточнили в источнике, расследование началось после того, как в Telegram Георгия были найдены непристойные детские фото. Молодой человек забыл выйти из своего аккаунта, после чего бывшая коллега, работающая педагогом-организатором в школе, нашла компрометирующие фотографии и переписки.

В данный момент Георгий находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Против него возбуждено три уголовных дела: по 134-й статье (половое сношение с не достигшей 16 лет). По предварительной информации, это случилось летом 2021 года по обоюдному согласию с пострадавшей. Статья за развратные действия в отношении другой несовершеннолетней и третья — за изготовление порноматериалов.

Ранее стало известно, что в Московской области был задержан настоятель так называемой истинно православной церкви Анатолий Суворов за изнасилование нескольких подростков. Следователи отмечают, что организация не имеет никакого отношения к РПЦ.