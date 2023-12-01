Жителя Рязани задержали за совершение терактов по заданию Украины ФСБ задержала завербованного украинской разведкой рязанца за совершение терактов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завербованный украинской военной разведкой житель Рязани задержан за совершение терактов на территории России, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ и пресс-службе Следственного комитета России. По данным следствия, подозреваемый причастен к подрыву самодельного взрывного устройства на перегоне Рыбное — Блокпост 204-й км в 2023 году.

Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. В ходе допроса задержанный дал признательные показания. Согласно показаниям задержанного, в феврале 2023 года в Стамбуле он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе (Латвия) при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань, — уточнили в ЦОС ФСБ.

По версии следствия, самодельное взрывное устройство было приведено в действие на железнодорожном перегоне в 07:12 утра 11 ноября. Взрыв привел к сходу с рельсов 19 вагонов грузового состава, который следовал по маршруту Титан — Юльевка. Отмечается, что повреждения получили 15 вагонов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.