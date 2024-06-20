Жителя Хакасии будет лечить психиатр из-за поста о георгиевской ленте Прокуратура: жителя Хакасии будет лечить психиатр из-за реабилитации нацизма

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Верховный суд Хакасии приговорил местного жителя к одному году колонии-поселения и принудительному лечению у врача-психиатра за осквернение георгиевской ленты в соцсетях, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Верховный суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя деревни Калы Бейского района, <...> подсудимому назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания, — сказано в заявлении ведомства.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Юрия Малева с гражданством России и США, работающего охранником спортивного комплекса «Матч Пойнт» в Бруклине. Он предстанет перед судом по статье о реабилитации нацизма. Следствие полагает, что он разместил в социальной сети «Одноклассники» изображение, оскверняющее георгиевскую ленту. Мужчину арестовали в декабре прошлого года.

До этого Следственный комитет Самарской области информировал о возбуждении уголовного дела в отношении подростка из Самары из-за ролика, на котором он вскидывал руку в нацистском приветствии на фоне военной техники после парада Победы. Стало известно, что подозреваемого поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних.