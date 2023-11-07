Жителя ДНР заподозрили в работе на разведку Украины ФСБ: житель ДНР задержан за передачу данных украинской разведке

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Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) задержали местного жителя, его подозревают в передаче данных украинской разведке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. По информации силовиков, мужчина поддерживал контакт с Киевом с помощью тайниковых закладок и закрытых сообществ в мессенджерах и социальных сетях.

ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), — рассказали в ФСБ.

Там указали, что задержанный пытался попасть на военную службу по контракту в добровольческие подразделения. Предполагается, что таким образом он рассчитывал получить сведения, составляющие государственную тайну.

Ранее в Запорожской области задержали 19-летнюю девушку, соблазненную сотрудником СБУ, которому она отравляла информацию о расположении техники ВС РФ. Майор украинской спецслужбы играл на чувствах девушки, закрутив с ней роман по интернету. Он постоянно спрашивал о новых данных, в ответ обещая жениться на ней и забрать в Киев. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о госизмене.

До этого в Крыму сотрудники ФСБ задержали 48-летнего местного жителя, сотрудничавшего с СБУ. По данным российской спецслужбы, крымчанин передавал Киеву информацию об обстановке на полуострове и занимался организацией тайников с боеприпасами. В отношении мужчины возбуждены дела по статьям о сотрудничестве с иностранным государством, направленном против безопасности РФ, и о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.