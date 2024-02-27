Жительницы Дагестана покусали полицейского в ответ на одно требование В Дагестане женщины покусали полицейского в ответ на требование выключить музыку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Махачкале две женщины покусали сотрудника полиции после того, как он потребовал выключить громкую музыку, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Обеих оштрафовали на 30 тысяч рублей за применение насилия к представителю власти.

Полицейский приехал к жительницам Махачкалы домой из-за жалоб соседей. Он потребовал от них выключить громкую музыку, но те его проигнорировали и стали грубить. Тогда он пригласил женщин в отделение для составления протокола. В ответ на это нарушительницы набросились на мужчину, порвали ему служебную форму и покусали за лоб. За это их наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что задержанный за кражу телефона мужчина в Челябинской области напал на полицейского в отделе, отобрал пистолет и попытался скрыться. 52-летний подозреваемый не имел судимостей, а побег не удался — его перехватил у выхода другой сотрудник.

До этого следователи возбудили уголовное дело после нападения гражданина Узбекистана на сотрудницу полиции на Люблинской улице в Москве. Злоумышленник был задержан. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

Тем временем в Нижнекамске в Татарстане вооруженный ножом мужчина напал на полицейских у здания УМВД. Пострадали двое правоохранителей, их отправили в больницу, а нападавшего задержали. Ему 24 года, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и ранее был судим по наркотической статье.