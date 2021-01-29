Жительница Волгограда нашла мёртвую кобру возле детской площадки

Жительница Центрального района Волгограда Инга Иванова нашла мёртвую кобру во дворе жилого дома.
Как
Какая-то экзотическая, изумрудно-зелёная, с капюшоном. Размер около 40 сантиметров. Я люблю животных, поэтому не побоялась взять её в руки и рассмотреть. Предполагаю, она могла сбежать от хозяев и попасть под колёса машины, так как травмы типичные — кобра попросту расплюснута, — рассказала Иванова.
Как сообщал NEWS.ru, в октябре 2020 года местные жители и туристы в Сочи жаловались на нашествие пауков-волков. Сообщалось о массовых случаях, когда членистоногие этого вида заползали в дома, пугая жильцов. Энтомологи тогда напомнили, что эти пауки (также известные как псевдотарантулы) не представляют опасности для человека. Их укусы не ядовиты для людей, кроме того, они не стремятся контактировать с людьми и не станут нападать, если не пытаться взять их в руки.