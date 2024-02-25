Пассажирка самолета родила на высоте 10 тысяч метров по пути в Узбекистан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уроженка Узбекистана родила на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Ташкент, сообщил пассажир воздушного судна по имени Дмитрий в своем авторском блоге. По словам мужчины, это произошло, когда самолет набрал высоту в 10 тысяч метров. Он уточнил, что сначала женщина пожаловалась на плохое самочувствие, однако позднее выяснилось, что она была беременна. Авиакомпания «Уральские авиалинии» эту информацию не подтверждала.

Во время полета количество уроженцев Узбекистана на борту увеличилось на одного. Тот пассажир, которому нездоровилось, оказался беременной, которая благополучно родила на борту самолета на высоте 10 тысяч [метров]. Порадуемся за нее, — рассказал Дмитрий.

Мужчина добавил, что бортпроводник пытался найти врачей среди пассажиров, обращаясь ко всем через громкоговоритель. Врачей на борту не оказалось, поэтому справляться пришлось своими силами.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае жительница села Новоалейского родила прямо в машине по пути в роддом. Женщина не смогла вовремя добраться до медучреждения из-за сильной метели. После этого роженицу доставили в больницу, где ей и малышу оказали всю необходимую помощь.