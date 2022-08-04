Жительница Саратовской области отравила внуков и дочь-инвалида

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Саратовской области подмешала яд в суп с вермишелью и накормила им трех внуков и дочь-инвалида, сообщает «360». Телеканал опубликовал видеофрагмент, на котором 49-летняя женщина дает подробные показания сотрудникам полиции и признается в преступлении. По ее словам, она нашла отраву в машине супруга, после чего добавила смертельный яд во время ужина.

Знала, что у мужа в бардачке лежала отрава. Я стала готовить ужин, варила внукам молочный суп. Я добавила соль, когда сварилось, поставила в сторону, чтобы остыло. Когда все отвлеклись, я вышла на улицу, взяла пакетик с отравой. Затем добавила, размешала и разложила по тарелочкам, — созналась женщина.

В итоге все потерпевшие погибли. Полицейские проводят проверку инцидента. Женщину поместили под стражу.

Ранее трех человек нашли мертвыми в жилом доме на территории фактории «Тамбей» в Ямало-Ненецком автономном округе. По версии следствия, смерть наступила в результате отравления технической жидкостью с запахом спирта. Были найдены тела двух женщин и мужчины, еще один человек госпитализирован с признаками отравления.