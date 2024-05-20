Жительница Крыма родила ребенка и выбросила его в выгребную яму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать двоих детей выбросила третьего новорожденного ребенка в выгребную яму в Ленинском районе Крыма, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данному факту возбуждено уголовное дело.

27-летняя женщина, воспитывающая двух детей девяти и шести лет, рассказала, что 17 мая родила ребенка, после чего выбросила его в выгребную яму. Младенец погиб. Следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), прокуратура взяла ход его расследования на контроль.

В прокуратуре уточнили, что женщина официально не трудоустроена. Ранее семья на соответствующих учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла. При этом женщина в медицинские учреждения в связи с беременностью не обращалась.

В ходе организованных мероприятий будет дана оценка причин и условий, способствовавших гибели ребенка, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 36-летнюю жительницу Сургута, подозреваемую в том, что она оставила дочь в краснодарском супермаркете. Женщину сняли с поезда Кисловодск — Санкт-Петербург.