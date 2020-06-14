Жительница Карелии родила в автомобиле скорой помощи

https://static.news.ru/photo/55f9d7bc-ae54-11ea-91af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница карельского города Олонец рассказала, что родила в антисанитарии в автомобиле скорой помощи, так как ей отказали в принятии родов в двух больницах.

Как сообщает издание Губернiя Daily, роженицу сначала привезли на скорой помощи в больницу Олонца, но гинеколог местного ЦРБ отказалась принимать роды по неизвестной причине. С большим трудом удалось найти автомобиль и отправить роженицу в Петрозаводск.

Однако в перинатальном центре города медики отказались принимать её без теста на коронавирус. Женщину повезли в третью больницу, но она родила по дороге, «в антисанитарии».

Фельдшер держал голову ребёнка и сказал не рожать, — цитирует её издание.

По словам главврача Олонецкой ЦРБ Надежды Кюршуновой, гинеколог при осмотре решила, что женщина доедет до Петрозаводска. При этом в документах указано, что роды состоялись в роддоме.

Как писал NEWS.ru, рождение ребёнка после 40 лет является рискованным предприятием, причём риски имеются как для здоровья матери, так и ребёнка.