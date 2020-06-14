Жительница Карелии родила в автомобиле скорой помощи

Жительница карельского города Олонец рассказала, что родила в антисанитарии в автомобиле скорой помощи, так как ей отказали в принятии родов в двух больницах.
Как
Однако в перинатальном центре города медики отказались принимать её без теста на коронавирус. Женщину повезли в третью больницу, но она родила по дороге, «в антисанитарии».
Фельдшер держал голову ребёнка и сказал не рожать, — цитирует её издание.
По словам главврача Олонецкой ЦРБ Надежды Кюршуновой, гинеколог при осмотре решила, что женщина доедет до Петрозаводска. При этом в документах указано, что роды состоялись в роддоме.
Как писал NEWS.ru, рождение ребёнка после 40 лет является рискованным предприятием, причём риски имеются как для здоровья матери, так и ребёнка.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен