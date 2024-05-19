Жительница Башкирии ждала спасателей на дереве, спасаясь от дикого зверя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что женщина из села Новый Тумутук отправилась на пробежку и заблудилась в лесу, сообщает пресс-служба Госкомитета Республики Башкирия по ЧС. По приезде спасателей девушка находилась на вершине дерева.

Спасатели оперативно обнаружили заблудившуюся спортсменку по отправленным со смартфона координатам. Сотрудникам МЧС она рассказала, что во время пробежки услышала звуки дикого зверя и убежала в лес, однако обратную дорогу вспомнить не смогла. Боясь нападения зверя, она решила дождаться спасателей на дереве.

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