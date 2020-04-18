Жители Татарстана обязаны будут носить маски в магазинах

https://static.news.ru/photo/52d250e8-81a7-11ea-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

Правительство Татарстана обязало жителей региона с 20 апреля носить маски во время поездок в общественном транспорте и для посещения магазинов.

[Запрещается] с 20.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки выход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания, — говорится на сайте правительства региона.

Ранее в Татарстане было запрещено перемещаться на такси без респираторов или масок. Они должны быть у пассажиров и водителя.

С 30 марта в регионе введён режим самоизоляции. Жители могут выходить на улицу только для выноса мусора, до ближайшей аптеки, продуктового магазина или для выгула собаки. Для неотложных целей необходимо получать СМС-пропуск.

NEWS.ru писал, что власти Татарстана разрешили парикмахерским возобновить работу.

В России зарегистрировано 36 793 случая заболевания COVID-19, из них 4785 диагностированы за последние сутки, 3057 человек выздоровело, 313 скончались. В Москве 20 754 человека заболели, 1679 выздоровели, 148 умерли.