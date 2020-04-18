Жители Татарстана обязаны будут носить маски в магазинах

Правительство Татарстана обязало жителей региона с 20 апреля носить маски во время поездок в общественном транспорте и для посещения магазинов.
[Запрещается] с 20.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки выход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания, — говорится на сайте правительства региона.
Ранее в Татарстане было запрещено перемещаться на такси без респираторов или масок. Они должны быть у пассажиров и водителя.
С 30 марта в регионе введён режим самоизоляции. Жители могут выходить на улицу только для выноса мусора, до ближайшей аптеки, продуктового магазина или для выгула собаки. Для неотложных целей необходимо получать СМС-пропуск.
NEWS.ru писал, что власти Татарстана разрешили парикмахерским возобновить работу.
В России зарегистрировано 36 793 случая заболевания COVID-19, из них 4785 диагностированы за последние сутки, 3057 человек выздоровело, 313 скончались. В Москве 20 754 человека заболели, 1679 выздоровели, 148 умерли.
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