Жители Сергокалы раскрыли детали стрельбы после задержания главы района Жители Сергокалы заявили, что при задержании Омарова стреляли росгвардейцы

Фото: NEWS.ru

Жители Сергокалинского района рассказали корреспонденту NEWS.ru, что после задержания экс-главы района Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в теракте, росгвардейцы открыли стрельбу недалеко от центрального парка, чтобы разогнать собравшихся здесь местных жителей, которые требовали, чтобы Омарова отпустили. По словам очевидцев, силовики стреляли в воздух и никто не пострадал, несмотря на распространившиеся в Сети слухи, что ранили одного из росгвардейцев.

Был в тот вечер в селе. Возвращаюсь с работы, а дома жена — она новости смотрела — говорит: «Ты что, не слышал, стрельба там была?» А я не слышал, — заявил один из жителей Сергокалинского района.

На кадрах видно место, откуда было снято распространившееся ранее в соцсетях видео со звуками стрельбы в Сергокале.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан. По его мнению, за подобные проступки нужно наказывать весь род, поскольку это значит, что отец не справился с воспитанием детей.

Также в Сети появилось видео, записанное родственниками террористов, совершивших теракт в Дербенте и Махачкале, на котором они попросили прощения за их поступок. Они подчеркнули, что не поддерживают экстремистские идеи.