Жители Семеновки заявили о применении ВСУ отравляющих веществ РИА Новости: ВСУ применяли против жителей Семеновки в ДНР отравляющие вещества

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины применяли против мирных жителей села Семеновка в ДНР боевые отравляющие вещества, рассказали РИА Новости несколько жителей этого населенного пункта. По словам одного из них, после применения химического оружия украинскими военными у людей появлялись трудности с дыханием, во рту образовывался привкус миндаля, а также начиналась рвота.

Какой-то тип оружия у них (ВСУ. — NEWS.ru), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей, — сказал очевидец.

Он добавил, что от подобных химических атак его и соседей спасало большое дерево, ветки и листья которого мешали украинским дронам сбросить снаряд во вход в погреб, где они укрывались. Другой очевидец сообщил, что пары этого отравляющего вещества «бьют в нос, как нашатырь», после чего начинается обильное слезотечение, а дышать становится практически невозможно.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил о необходимости создания санитарной зоны для того, чтобы защитить российские территории. По его словам, нужно исключить риски на фоне провокаций со стороны украинских бойцов. По мнению руководителя региона, на Украине много оружия и «радикальных банд», которые могут выйти из-под контроля Киева. Пушилин не исключил, что они будут совершать разного рода провокации.