Жители Самары обратились к Путину из-за «мигрантского террора» Жители Самары потребовали урегулировать ситуацию в миграционной сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Самары обратились к президенту России Владимиру Путину, а также правительству и силовым структурам страны с требованием урегулировать ситуацию, которая сложилась в миграционной сфере, сообщает паблик в соцсети «ВКонтакте» «Жесть Поморья: Архангельск Северодвинск регион», где было опубликовано видеообращение. Отмечается, что мигранты совершают преступления, в том числе, домогаются до несовершеннолетних, а также совершают убийства на почве русофобии и ненависти.

Ситуация близка к критической. Каждый день мигранты совершают преступления. <...> Мы просим не доводить людей до крайности, потому что мы сами можем навести порядок. Но лучше, если это будет делать государство, — отмечается в обращении.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отмечал, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Он призвал держать этот вопрос на контроле и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что миграционное законодательство однозначно нуждается в усовершенствовании и работа уже идет по нескольким направлениям. Парламентарий напомнил, что законопроект, который готовят правительство и МВД России, ужесточит требования при въезде и пребывании мигрантов в стране.