Жители подмосковного поселка замерзают из-за аварии на трубопроводе В Подмосковье жители остались без тепла из-за аварии на трубопроводе

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Жители поселка Ржавки в Московской области пожаловались на отключение отопления и горячего водоснабжения, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Граждане заявили, что на трубопроводе произошли аварии, однако коммунальные службы не спешат устранять их последствия.

Как передает канал, коммунальные проблемы в подмосковном поселке происходят регулярно. Жители отметили, что в котельной из четырех котлов работает только один, остальные сломаны.

Два года назад «Газпром Теплоэнерго МО» забрал котельную нашего поселка на прямое обслуживание. С тех пор у нас очень часто и подолгу нет горячей воды, в сезон холодов мы без отопления. Сейчас мы сидим и без горячей воды и без отопления, имеется две аварии на трубопроводе перед домами и никто ничего не ремонтирует, — рассказала одна из местных жительниц.

По словам женщины, перерасчет за некачественные услуги им не сделали. Жители пытаются своими силами справиться с последствиями аварий, закупая обогреватели. Известно, что в прошлом году в поселке также отключали отопление: в квартирах было настолько холодно, что замерзали растения.

Ранее россиян предупредили о риске энергоаварий при подготовке к зимнему периоду. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что высокий риск происшествий на объектах электроэнергетики выявлен в 14 российских регионах.