Жители Оренбурга остались без воды из-за паводков Часть Оренбурга осталась без воды после подтопления трансформаторной подстанции

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Часть Оренбурга осталась без водоснабжения после подтопления трансформаторных подстанций в пойме реки Сакмары, сообщила пресс-служба городского Росводоканала. По его информации, полностью отсутствует вода в поселке Подмаячный и микрорайоне Ростошинские Пруды. В связи с отключением электроэнергии на подстанциях не работает большая часть скважин Ново-Сакмарского водозабора.

В связи с отключением электроэнергии на трансформаторных подстанциях водоканала в пойме Сакмары не работает большая часть скважин Ново-Сакмарского водозабора. По этой причине наблюдается снижение давления в водопроводных сетях, а на верхних этажах отсутствие холодной воды у жителей поселка Степной и Промышленного района. Полностью отсутствует вода в Ростошинских Прудах и в поселке Подмаячный, — сказано в сообщении.

По словам главного энергетика Росводоканала Оренбурга Виталия Вражнова, сотрудники проверяют кабельные и воздушные линии в поисках повреждений. Он подчеркнул, что работы осложняют вода и сильное течение. Как отметил Вражнов, глубина затопления составляет свыше 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что почти 37,5 тысячи жителей Оренбургской области признаны пострадавшими в результате весенних паводков. Они уже получили материальную помощь на сумму более 779,2 млн рублей. Единовременная выплата пострадавшим от стихии составляет 20 тысяч рублей.