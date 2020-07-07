Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
Жителям Казани придётся отдыхать на бывшей помойке, пишет inkazan.ru. На улице Авангардная вместо «бесхозной территории с большой мусорной площадкой» будет создана новая зона отдыха. Мэр города Ильсур Метшин заявил, что этот проект является одним из важнейших.
Башкирия
В Башкирии ребёнок провалился в 5-метровый колодец на территории детской поликлиники, пишет mkset.ru. Проходивший мимо мужчина попытался спасти его, но и сам застрял под землёй. Оказаться на поверхности им удалось только после приезда спасателей.
Нижегородская область
Нижний Новгород признали самым безопасным российским городом, по данным сервиса Numbeo. Как пишет newsnn.ru, индекс столицы Приволжья составил 70.43. Эксперты анализировали качество и стоимость жизни, уровень медицины, климат, покупательскую способность, цены на жильё, ситуацию с пробками, а также индекс загрязнения.
pixabay.com
Удмуртия
В колонии Удмуртии обнаружили человека-магнита, пишет udm-info.ru. В рамках всероссийского конкурса «В зоне талантов» мужчина продемонстрировал свою особенность: металлические предметы словно приклеиваются к его телу. Еще один осужденный поразил судейство тем, что может воспроизводить текст в обратном порядке, как во время чтения, так и на слух.
Ростовская область
В Таганроге в одном из парков медведя держат в тесной клетке под раскалённым солнцем, пишет rostovgazeta.ru. По словам местного жителя, у животного не было воды. Он отметил, что в других небольших клетках сидят по два медведя, рысь и волк.
Приморье
Радиоактивный вертолёт, летевший из Германии, не пустили во Владивосток, пишет vostokmedia.com. Допустимая норма радиации гражданского воздушного судна была превышена более чем в 50 раз. Источником излучения являлся редуктор в хвостовом винте и его крышка.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Омская область
Жители Омска двое суток дышали ядовитым газом, который в военное время использовали как отравляющее вещество. Как пишет gorod55.ru, 3 июля его обнаружили на Левобережье (1.2 ПДК — Предельно допустимые концентрации), а на следующий день хлорид водорода был зафиксирован в Советском округе города (1.7 ПДК).
Оренбургская область
В оренбургском супермаркете на голову ребёнку упал подвесной потолок. Как пишет 56orb.ru, мальчик не пострадал — от повреждений его спас головной убор. Сотрудники супермаркета никак не прокомментировали инцидент.
Карелия
Туристам в Петрозаводске ограничили время посещения магазинов из-за коронавируса. Как сообщает karelinform.ru, приезжим в республику можно будет посещать продуктовые магазины и аптеки с 20 до 22 часов. Объекты розничной продажи сувенирной продукции — в период режима их работы.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тюменская область
Аграрный университет оштрафуют на 400 тысяч рублей за загрязнение земли. Как сообщает nashgorod.ru, на двух земельных участках, которые попали «ГАУ Северного Зауралья» в бессрочное пользование, производственные отходы размещались не в предназначенных для этого местах. Университет не был согласен с требованиями Россельхознадзора и обратился в суд. Однако в удовлетворении заявленных требований ему было отказано.
Хабаровский край
В Хабаровском крае резко замедлилось жилищное строительство,сообщает transsibinfo.com. В регионе сдают только четверть от числа строящегося жилья. Сообщается, что выдали 800 разрешений на строительство, а ввели в эксплуатацию пока только 200.
Ставропольский край
В Ставрополе на детскую площадку рухнуло большое дерево, пишет newstracker.ru. ЧП произошло на улице Космонавтов. О пострадавших не сообщается. Дерево упало между лавочкой и спортивным тренажёром.
Челябинская область
Миллионные претензии предъявлены к уборке дорог в Челябинске,сообщает kursdela.biz. Дорожным подрядчикам выставлены претензии на 1,6 миллиона рублей за плохую уборку в июне. Улицы остаются грязными, считает руководство города. И многие горожане эту точку зрения поддерживают.
Сергей Булкин/NEWS.ru
ХМАО
В Сургуте возобновились судебные заседания по делу экс-мэра города Дмитрия Попова. Прокурор запросил для него 4,5 года условного заключения, сообщает  muksun.fm. Дело против Попова рассматривается с 2016 года. Его обвиняют в том, что заключил заведомо невыгодную сделку по продаже песка, из-за которой бюджет недополучил несколько миллионов рублей.
Волгоградская область
Волгоградец запустил гранату в соседку, сообщает novostivolgograda.ru. Когда 54-летняя волгоградка зашла в свой подъезд в доме по улице Динамовской, мужчина бросил в её сторону светошумовую гранату, используемую для игры в пейнтбол. В итоге соседка 31-летнего хулигана получила травмы рук, ей понадобилась помощь врачей.
Свердловская область
В Екатеринбурге ожидается закрытие четверти предприятий общепита после пандемии, сообщаетtagilcity.ru. В текущий момент, по данным комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, на территории города действуют 170 летних веранд ресторанов и кафе, из числа зарегистрированных. Они обязаны соблюдать все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором.
Ленинградская область
Суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности городскую поликлинику № 56 за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Во время пандемии в апреле-июне этого года у 17 сотрудников учреждения выявили коронавирус. Во время проверок причин массового заражения выяснилось, что в поликлинике отсутствовал месячный запас средств индивидуальной защиты и антисептиков, сообщает newia.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хакасия
Режиссёра из Хакасии пригласили в состав жюри премии «Оскар». На официальном сайте Американской киноакадемии опубликовали список из 819 деятелей индустрии, приглашенных в жюри премии «Оскар». Среди них — режиссёр из Хакасии Игорь Литонинский,сообщает newkhakasiya.online. Литонинский принял участие в создании почти трёх десятков фильмов. Самые известные из них — «Дылда», получивший две награды на Каннском кинофестивале, «9 рота» и «Сталинград».
Сибирь
В Бердске Honda сбила 6-летнего мальчика во дворе одного из жилых домов. Как сообщает atas.info, автомобиль Honda CR-V, которым управлял 26-летний водитель, возле дома № 130 сбил, переходившего проезжую часть ребёнка. В настоящий момент устанавливаются все причины случившегося.