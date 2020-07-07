Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Жителям Казани придётся отдыхать на бывшей помойке, пишет inkazan.ru . На улице Авангардная вместо «бесхозной территории с большой мусорной площадкой» будет создана новая зона отдыха. Мэр города Ильсур Метшин заявил, что этот проект является одним из важнейших.

Башкирия

В Башкирии ребёнок провалился в 5-метровый колодец на территории детской поликлиники, пишет mkset.ru . Проходивший мимо мужчина попытался спасти его, но и сам застрял под землёй. Оказаться на поверхности им удалось только после приезда спасателей.

Нижегородская область

Нижний Новгород признали самым безопасным российским городом, по данным сервиса Numbeo. Как пишет newsnn.ru , индекс столицы Приволжья составил 70.43. Эксперты анализировали качество и стоимость жизни, уровень медицины, климат, покупательскую способность, цены на жильё, ситуацию с пробками, а также индекс загрязнения.

pixabay.com

Удмуртия

В колонии Удмуртии обнаружили человека-магнита, пишет udm-info.ru . В рамках всероссийского конкурса «В зоне талантов» мужчина продемонстрировал свою особенность: металлические предметы словно приклеиваются к его телу. Еще один осужденный поразил судейство тем, что может воспроизводить текст в обратном порядке, как во время чтения, так и на слух.

Ростовская область

В Таганроге в одном из парков медведя держат в тесной клетке под раскалённым солнцем, пишет rostovgazeta.ru . По словам местного жителя, у животного не было воды. Он отметил, что в других небольших клетках сидят по два медведя, рысь и волк.

Приморье

Радиоактивный вертолёт, летевший из Германии, не пустили во Владивосток, пишет vostokmedia.com . Допустимая норма радиации гражданского воздушного судна была превышена более чем в 50 раз. Источником излучения являлся редуктор в хвостовом винте и его крышка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

Жители Омска двое суток дышали ядовитым газом, который в военное время использовали как отравляющее вещество. Как пишет gorod55.ru , 3 июля его обнаружили на Левобережье (1.2 ПДК — Предельно допустимые концентрации), а на следующий день хлорид водорода был зафиксирован в Советском округе города (1.7 ПДК).

Оренбургская область

В оренбургском супермаркете на голову ребёнку упал подвесной потолок. Как пишет 56orb.ru , мальчик не пострадал — от повреждений его спас головной убор. Сотрудники супермаркета никак не прокомментировали инцидент.

Карелия

Туристам в Петрозаводске ограничили время посещения магазинов из-за коронавируса. Как сообщает karelinform.ru , приезжим в республику можно будет посещать продуктовые магазины и аптеки с 20 до 22 часов. Объекты розничной продажи сувенирной продукции — в период режима их работы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Аграрный университет оштрафуют на 400 тысяч рублей за загрязнение земли. Как сообщает nashgorod.ru , на двух земельных участках, которые попали «ГАУ Северного Зауралья» в бессрочное пользование, производственные отходы размещались не в предназначенных для этого местах. Университет не был согласен с требованиями Россельхознадзора и обратился в суд. Однако в удовлетворении заявленных требований ему было отказано.

Хабаровский край

В Хабаровском крае резко замедлилось жилищное строительство, сообщает transsibinfo.com . В регионе сдают только четверть от числа строящегося жилья. Сообщается, что выдали 800 разрешений на строительство, а ввели в эксплуатацию пока только 200.

Ставропольский край

В Ставрополе на детскую площадку рухнуло большое дерево, пишет newstracker.ru . ЧП произошло на улице Космонавтов. О пострадавших не сообщается. Дерево упало между лавочкой и спортивным тренажёром.

Челябинская область

Миллионные претензии предъявлены к уборке дорог в Челябинске, сообщает kursdela.biz . Дорожным подрядчикам выставлены претензии на 1,6 миллиона рублей за плохую уборку в июне. Улицы остаются грязными, считает руководство города. И многие горожане эту точку зрения поддерживают.

Сергей Булкин/NEWS.ru

ХМАО

В Сургуте возобновились судебные заседания по делу экс-мэра города Дмитрия Попова. Прокурор запросил для него 4,5 года условного заключения, сообщает muksun.fm . Дело против Попова рассматривается с 2016 года. Его обвиняют в том, что заключил заведомо невыгодную сделку по продаже песка, из-за которой бюджет недополучил несколько миллионов рублей.

Волгоградская область

Волгоградец запустил гранату в соседку, сообщает novostivolgograda.ru . Когда 54-летняя волгоградка зашла в свой подъезд в доме по улице Динамовской, мужчина бросил в её сторону светошумовую гранату, используемую для игры в пейнтбол. В итоге соседка 31-летнего хулигана получила травмы рук, ей понадобилась помощь врачей.

Свердловская область

В Екатеринбурге ожидается закрытие четверти предприятий общепита после пандемии, сообщает tagilcity.ru . В текущий момент, по данным комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, на территории города действуют 170 летних веранд ресторанов и кафе, из числа зарегистрированных. Они обязаны соблюдать все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором.

Ленинградская область

Суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности городскую поликлинику № 56 за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Во время пандемии в апреле-июне этого года у 17 сотрудников учреждения выявили коронавирус. Во время проверок причин массового заражения выяснилось, что в поликлинике отсутствовал месячный запас средств индивидуальной защиты и антисептиков, сообщает newia.ru .

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакасия

Режиссёра из Хакасии пригласили в состав жюри премии «Оскар». На официальном сайте Американской киноакадемии опубликовали список из 819 деятелей индустрии, приглашенных в жюри премии «Оскар». Среди них — режиссёр из Хакасии Игорь Литонинский, сообщает newkhakasiya.online . Литонинский принял участие в создании почти трёх десятков фильмов. Самые известные из них — «Дылда», получивший две награды на Каннском кинофестивале, «9 рота» и «Сталинград».

Сибирь