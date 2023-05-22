Жители Новосибирска обратились к Путину из-за драки мигрантов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Жители Новосибирска возмутились массовой дракой мигрантов около Хилокского рынка. Они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в связи с произошедшим и попросили разобраться в ситуации. Местные указали также, что драки с участием мигрантов происходят в этом районе регулярно, из-за чего часто страдают подростки, сообщает «Сиб.фм». Один из случаев на личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как уточняет издание, в драке, которая произошла вечером 21 мая, участвовали около 10 человек. Видео было опубликовано в социальных сетях. Потасовка произошла прямо под окнами жилого дома. Местные жители в том числе задаются вопросом, почему из-за постоянных драк не были организованы полицейские рейды.

В своем видеообращении к президенту сибиряки отмечают, что не раз жаловались на сложившуюся ситуацию мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Теперь же они решили попросить помощи у Путина, так как проблема никак не решается на местном уровне.

На юге Волгограда трое мужчин ранее избили покупателя за то, что тот попросил их не воровать товар из торгового зала магазина. Они избивали мужчину руками и ногами, а один из них наносил лежачему удары молотком по коленям. Прибывшие на место медики провели осмотр пострадавшего, после чего жертва хулиганов заявила, что от госпитализации отказывается.