Жители Казани рассказали о двукратном росте цен на такси из-за QR-кодов

Стоимость поездки в казанском такси утром 22 ноября, с 08:00 до 09:00, увеличилась примерно в два раза, рассказала NEWS.ru жительница столицы Татарстана Елена. Она отметила, что поездка от Московского района до микрорайона Юдино обошлась ей в 500 рублей вместо прежних 250 рублей. Информация о резком росте стоимости поездки в такси появилась в СМИ после введения системы QR-кодов в общественном транспорте Татарстана.

Нужно съездить в поликлинику, забрать QR-код по медотводу. Вот и посмотрела, почём мне это обойдётся. Цена на такси в два раза больше. Раньше было примерно 250 рублей, сейчас около 500. Посмотрим, какие цены будут завтра, — отметила Елена.

Собеседница также добавила, что после 12:00 цены на поездки в такси нормализовались. Ещё одна жительница Казани, Татьяна, отметила, что привилась от COVID-19, однако «QR-код ещё не пришёл», из-за чего пришлось заказывать такси.

Заплатила 269 рублей за поездку от проспекта Фатыха Амирхана до улицы Академика Сахарова. Пока ехала, видела полупустые автобусы. Вечером нужно ехать домой после работы, видимо, снова придётся ехать на такси, какой будет сумма — без понятия. Хотя есть две прививки [от COVID-19], но QR-код ещё не пришёл и в автобус я сесть, к сожалению, не могу, — рассказала Татьяна.

Она подчеркнула, что тратить почти 600 рублей в день на такси — слишком накладно при зарплате около 25 тысяч рублей в месяц с супругом — инвалидом второй группы, который не работает по состоянию здоровья.

Работаю я, считайте, за двоих, родители — пенсионеры. И вот это введение QR-кода в транспорте убивает просто. К тому же код не сразу появляется на «Госуслугах», кто-то едет в МФЦ, чтобы его получить, и, опять-таки, на такси или на машине, но она не у всех, допустим. А пенсионеры, например, не все имеют смартфоны, у многих кнопочные телефоны. Вот и получается весь этот дурдом, — подытожила Татьяна.

Из общественного транспорта в Казани утром высадили более 500 пассажиров, которые не смогли предоставить QR-коды, сообщает пресс-служба предприятия «Метроэлектротранс». Система действует на пассажирских перевозках в регионе с понедельника, 22 ноября. QR-коды необходимо предоставлять на городском, пригородном и межмуниципальном общественном транспорте, включая метро.

По данным Telegram-канала Readovka, у некоторых кондукторов не работает система считывания кодов. На вход в общественный транспорт образовались очереди.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал первым регионом России, который ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте. Цифровое подтверждение вакцинации от коронавируса или перенесённого заболевания спрашивают не только на входе в транспорт, но и в билетных кассах. QR-контролёров в регионе набирали с 16 ноября. По словам властей, система может быть отменена в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.