Жители Бурятии берут кредиты на дрова, чтобы выжить Baza: жители Бурятии вынуждены брать кредиты, чтобы купить дрова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Бурятии вынуждены брать кредиты на покупку дров, чтобы не замерзнуть зимой, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, местное лесничество в преддверии морозов отказалось выдавать им единственное топливо.

Как передает канал, в тяжелой ситуации оказались жители населенных пунктов Боярск, Бабушкин, Танхой, Мантуриха, Выдрино и Култушная. Чтобы не замерзнуть, людям необходимо заготовить валежник и сухостой, однако древесина находится в отдаленных участках леса и под снегом, из-за чего ее сбор усложняется. Жителям остается только покупать дрова за деньги, поэтому многие обращаются в банки. Для закупки древесины на всю зиму необходимо 90 тысяч рублей, куда входит стоимость 20 кубометров дров и их доставка.

Ранее жители подмосковного поселка Ржавки пожаловались на отключение тепла и горячего водоснабжения. Граждане сообщили, что на трубопроводе произошли аварии, последствия которых коммунальные службы не спешат устранять. По словам местных жителей, проблемы с водо- и теплоснабжением происходят регулярно. Людям приходится своими силами справляться с последствиями аварий, закупая обогреватели.