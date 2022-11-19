Жителей нескольких районов Санкт-Петербурга напугали звуки стрельбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Санкт-Петербурга 19 ноября сообщили о звуках, похожих на стрельбу, раскаты слышны в разных районах города, пишет «Фонтанка». Издание поясняет, что это связано с празднованием 19 ноября Дня ракетных войск и артиллерии, поэтому у Петропавловской крепости проходит мероприятие с участием высоких гостей.

То ли взрывы, то ли что, — сообщил изданию один из жителей Северной столицы.

На видео демонстрируется салют и стрельбы на берегу Петропавловской крепости.

Ранее громкие звуки выстрелов и взрывов в парке напугали жителей Измайловского района Москвы, некоторые из них признались, что на фоне последних событий почувствовали настоящую угрозу из-за шума. Оказалось, что в Измайлово на территории царской усадьбы в городке Баумана проходил исторический фестиваль с реконструкцией Первой мировой войны.

В конце октября жители Севастополя также пожаловались на громкие звуки, напоминающие работу стрелкового оружия. Губернатор города Михаил Развожаев призвал севастопольцев не беспокоиться, поскольку выстрелы были сделаны на полигоне в рамках учений военнослужащих.