Жителей ЛНР предупредили о чрезвычайной пожарной опасности МЧС объявило в ЛНР чрезвычайный класс пожарной опасности

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Чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен в Луганской Народной Республике, сообщили в региональном МЧС. Он является четвертым из пяти возможных.

В республике объявлена высокая пожарная опасность (4-й класс). За прошедшие сутки спасатели МЧС России выезжали на ликвидацию пожаров 48 раз. Из них 39 — пожары в экосистеме, — сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что больше всего пострадали Антрацитовский муниципальный округ, где выгорело пять гектаров, Новоайдарский (19 гектаров травы и один гектар хвойной подстилки), поселок городского типа Белокуракино (8,5 гектара камыша), а также город Рубежное (восемь гектаров сухостоя). Ведомство также призвало жителей республики отказаться от пожароопасных работ во дворах домов.

Ранее начальник ГУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ Александр Лекомцев сообщил, что более чем в половине российских регионов объявлен пожароопасный сезон. По его словам, речь идет о 45 субъектах страны. Кроме того, на территории РФ зафиксированы случаи перехода огня на населенные пункты.

Помимо пожароопасного сезона, в России начались паводки. В МЧС сообщили, что спасатели устраняют последствия паводков в 36 регионах страны. Всего привлечено более 3000 специалистов, которые оказывают помощь жителям, организуют лодочные переправы, доставляют продукты и предметы первой необходимости.