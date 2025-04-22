Житель Воронежской области погиб после взрыва боеприпаса СК: трое пострадали и один погиб после взрыва боеприпаса под Воронежем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали после взрыва боеприпаса в хуторе Калач Воронежской области, сообщили в следственном управлении СК России по региону. В ведомстве уточнили, что снаряд принадлежал одному из раненых.

Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, однако позже один мужчина скончался в больнице, — указало региональное следственное управление.

Ранее в Белгородской области 12-летний мальчик пострадал в результате детонации мины. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Мину семье мальчика подарили несколько месяцев назад, заверив, что она обезврежена.

До этого 10-летний мальчик подорвался на мине «Колокольчик» в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области. Ребенок скончался на месте.

Тем временем в селе Гуево Курской области три местных жителя были тяжело травмированы, подорвавшись на запрещенных кассетных боеприпасах украинской армии. Это произошло, когда стартовали активные боевые действия по освобождению села от оккупировавшей его украинской армии.