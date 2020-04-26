Житель Волгограда с температурой три часа ждал скорую помощь

Житель Волгограда вынужден был ждать скорую помощь почти три часа из-за недостаточного количества спецмашин в городе. По словам мужчины, у него внезапно поднялась температура 37.2, а также повысились пульс и давление. Он вызвал скорую в 20:19. Из-за того, что ситуация не была экстренной, его вызов отложили и передали на подстанцию в 22:54. В 23:03 бригада приехала по адресу и после осмотра рекомендовала обратится в поликлинику.
Как
В облздраве информацию о недостатке спецмашин опровергают. По данным ведомства, население Волгограда с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и выявленным COVID-19 обслуживают 13 бригад. Всего же в Волгограде работает 69 бригад скорой помощи на восьми подстанциях.
Как писал ранее NEWS.ru, весь персонал службы скорой помощи больницы № 4 в Улан-Удэ пришлось закрыть в обсерваторе из-за вспышки коронавируса в медучреждении
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