Житель Волгограда с температурой три часа ждал скорую помощь

https://static.news.ru/photo/0b6a2d8a-87cd-11ea-ad0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Волгограда вынужден был ждать скорую помощь почти три часа из-за недостаточного количества спецмашин в городе. По словам мужчины, у него внезапно поднялась температура 37.2, а также повысились пульс и давление. Он вызвал скорую в 20:19. Из-за того, что ситуация не была экстренной, его вызов отложили и передали на подстанцию в 22:54. В 23:03 бригада приехала по адресу и после осмотра рекомендовала обратится в поликлинику.

Как пишет «V1.ru», больных с температурой обслуживает только одна городская подстанция.

В облздраве информацию о недостатке спецмашин опровергают. По данным ведомства, население Волгограда с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и выявленным COVID-19 обслуживают 13 бригад. Всего же в Волгограде работает 69 бригад скорой помощи на восьми подстанциях.

Как писал ранее NEWS.ru, весь персонал службы скорой помощи больницы № 4 в Улан-Удэ пришлось закрыть в обсерваторе из-за вспышки коронавируса в медучреждении