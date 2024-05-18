Житель Тюменской области жестоко избил возлюбленную арматурой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Тюменской области жестоко избил возлюбленную арматурой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным правоохранителей, конфликт между сожителями произошел во время распития алкогольных напитков.

Известно, что злоумышленника задержали, ранее он уже был судим. Что именно послужило причиной ссоры, не сообщается. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Не справившись с эмоциями, злоумышленник схватил металлическую палку и нанес несколько ударов по телу потерпевшей, — говорится в сообщении.

Ранее полиция города Колпино Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту гибели солистки группы Una Анастасии Котовой. Ее сожитель обратился в правоохранительные органы 15 мая и сообщил, что девушка лежит вся в крови после драки. В итоге певица скончалась.

В пятницу, 17 мая, в Новосибирске мужчина с ребенком на руках избил девушку в лифте жилого дома. Полиция установила личности мужчины и женщины и выясняет, кем они приходятся друг другу. По факту инцидента возбуждено административное производство по статье о побоях.