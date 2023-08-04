Житель Тувы убил новорожденного во время ссоры с женой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Тувы предъявлено обвинение по делу об убийстве новорожденного ребенка, сообщают в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства, мужчина несколько раз бросил младенца на пол, от чего тот скончался.

Инцидент произошел в городе Кызыле 3 августа. Следствие предполагает, что подозреваемый схватил новорожденного сына и бросил на пол во время ссоры с женой. При этом отмечается, что женщина успела поймать ребенка, однако обвиняемый вновь схватил его и бросил еще раз. Женщина вызвала полицию и скорую помощь, ребенка госпитализировали. Однако врачи не смогли спасти ему жизнь, он скончался в реанимационном отделении местной больницы.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

В конце апреля сотрудники полиции задержали 24-летнюю россиянку, забившую до смерти новорожденного ребенка. Убийство произошло в электропоезде «Ласточка», следовавшем по МЦК со станции «Новохохловская». На допросе подозреваемая призналась в содеянном, ей грозит тюремный срок.