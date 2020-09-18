Житель Татарстана убил ветерана ВОВ ради денег

https://static.news.ru/photo/8f5de8e8-f9c9-11ea-8c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

89-летняя жительница Татарстана найдена мёртвой в своём доме в Аксубаево. По подозрению в преступлении задержан 30-летний односельчанин. Сыщики предполагают, что мотивом преступления стали денежные сбережения пенсионерки.

По предварительной версии, которую приводит республиканское управление СКР, мужчина проник в дом пожилой женщины, ударил её по голове утюгом и намотал на шею шнур. От полученной травмы пенсионерка скончалась на месте. Злоумышленник забрал найденные в доме деньги, а затем скрылся с места преступления.

Отмечается, что потерпевшая являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. Её тело нашла пришедшая утром соцработница. Она и вызвала полицию.

Подозреваемый вину не признал. Расследование уголовного дела продолжается.

2 сентября на территории Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, убивших 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, писал NEWS.ru.