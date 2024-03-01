Житель Рязани предстанет перед судом за убийство, совершенное 18 лет назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Рязани предстанет перед судом за убийство, совершенное 18 лет назад, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР. Преступление было совершено в Выборге Ленинградской области 2 января 2006 года.

Как уточняет издание, 18 лет назад обвиняемый вступил в конфликт с водителем автомобиля из-за стоимости проезда. В ходе ссоры мужчина нанес своему оппоненту удар ножом. Пострадавший от полученной травмы скончался на месте.

Подозреваемый был задержан на территории Рязанской области. После этого его доставили в Ленинградскую область, где заключили под стражу. Следователи передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Полиция ранее задержала двух подростков 2006 и 2007 годов рождения за убийство мужчины в поселке Октябрьский Нижегородской области. Отмечается, что молодые люди в квартире на улице Молодежной жестоко избили мужчину. Пострадавший умер на месте.

До этого Следственный комитет предъявил обвинения предполагаемым организатору и исполнителю убийства водителя петербургского адвоката. В настоящий момент правоохранители решают вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.