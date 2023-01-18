Житель Петербурга нашел на улице пакет с головой Петербургские следователи начали проверку после обнаружения головы в пакете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга гулял с собакой в парке на улице Добровольцев и обнаружил пакет, в котором лежала отсеченная голова, передает 78.ru. Следственный отдел по Красносельскому району города начал доследственную проверку после нахождения останков. Обстоятельства происшествия в данный момент уточняются.

Пакет с головой лежал под кустом. Он вмерз в лед, поэтому обнаружившему его мужчине пришлось вызвать МЧС. На месте работали дежурный следователь и криминалист.

Территорию, где была найдена голова, осматривает следственно-оперативная группа. В частности, в работе участвует специалист в области судебной медицины. Костные останки уже направили на экспертизу.

Ранее в Обнинске в одном из канализационных колодцев нашли расчлененные тела двух человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тела обнаружили утром 15 января работники аварийных служб, приехавшие прочистить затор в канализации. Спустившись в колодец, они увидели полиэтиленовые мешки, в которых лежали останки. Личности погибших — мужчины и женщины — устанавливаются.