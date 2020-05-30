Житель Норильска доказал загрязнение реки дизтопливом

https://static.news.ru/photo/e51280c4-a27f-11ea-9c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Норильске местный житель показал последствия разлива топлива из нефтехранилища в реку Амбарную, которая впадает в озеро Пясино.

На видеозаписи мужчина показывает воду в реке, на поверхности которой плавает дизельное топливо.

Берег реки Амбарка, Надеждинский металлургический завод. Бежит сверху солярка, к речке не подойти, просто река солярки бежит. Пожалуйста, заправляйте автомобили, — говорит мужчина.

Он намочил в речной воде бумагу, а потом поджёг её зажигалкой.

Вот, горит, — отметил мужчина.

Ранее в Норильске на территории ТЭЦ-3 произошёл пожар. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По неустановленной причине разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорогу. После этого загорелся автомобиль, который по ней проехал. Об этом сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в первом квартале 2020 года в России уровень загрязнения воздуха вырос на 57% в сравнении с 2019 годом. Это рекордный результат за последние пять лет.