Житель Норильска доказал загрязнение реки дизтопливом

В Норильске местный житель показал последствия разлива топлива из нефтехранилища в реку Амбарную, которая впадает в озеро Пясино.
На видеозаписи мужчина показывает воду в реке, на поверхности которой плавает дизельное топливо.
Берег реки Амбарка, Надеждинский металлургический завод. Бежит сверху солярка, к речке не подойти, просто река солярки бежит. Пожалуйста, заправляйте автомобили, — говорит мужчина.
Он намочил в речной воде бумагу, а потом поджёг её зажигалкой.
Вот, горит, — отметил мужчина.
Ранее в Норильске на территории ТЭЦ-3 произошёл пожар. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По неустановленной причине разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорогу. После этого загорелся автомобиль, который по ней проехал. Об этом
NEWS.ru писал, что в первом квартале 2020 года в России уровень загрязнения воздуха вырос на 57% в сравнении с 2019 годом. Это рекордный результат за последние пять лет.
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