Житель курского села рассказал, как хоронил родителей под обстрелами ВСУ Житель курского села Гуево самостоятельно хоронил родителей под обстрелами ВСУ

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Житель села Гуево в Курской области Михаил сообщил ТАСС, что был вынужден хоронить под обстрелами ВСУ родителей, которые умерли во время атаки Киева на регион. По его словам, отец ушел из жизни в декабре 2024 года, а мать — в январе 2025-го.

Отец был инвалидом первой группы по зрению, проблемы были с ногами, желудком, Паркинсон. Принимал лекарства, чтобы бороться с болезнью, а их было сложно достать. <...> Ухудшалось здоровье, необходимое мы делали, в декабре он умер — утром, до комендантского часа, успели похоронить на кладбище. В январе умерла мама, — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что вместе с женой самостоятельно обрабатывал язвы, открывшиеся на ногах отца, а также делал для него лекарства. Хоронить родителей пришлось прямо под обстрелами. Они были настолько интенсивными, что местные жители боялись выходить из домов.

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Гуево 8 апреля. Военнослужащие Вооруженных сил России выдавили ВСУ из населенного пункта. По информации ведомства, этого удалось достигнуть в том числе благодаря решительным действиям группировки войск «Север».

Вскоре военное ведомство поделилось видеозаписью о боевой работе подразделений группировки войск «Север» в ходе освобождения Гуево. Российские военные в рамках операции по выдворению сил ВСУ захватили ключевые позиции украинских бойцов.