Житель Кубани позвал замуж возлюбленную и утонул в реке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Кубани утонул в реке после того, как прыгнул в водоем с пирса в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в Telegram-канале Тимашевского аварийно-спасательного отряда. Перед этим мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Невеста обратилась к спасателям в 12-м часу ночи. Прибывшие на место специалисты достали россиянина из воды без признаков жизни. До приезда скорой помощи они попытались реанимировать мужчину путем искусственной вентиляции легких, однако прибывший фельдшер констатировал смерть.

Согласно показаниям очевидцев, мужчина начал захлебываться и звать на помощь после очередного прыжка. Находившаяся с ним девушка побежала к спасателям, пока посетители пляжа пытались доплыть до россиянина самостоятельно.

Ранее житель Алтая попытался на спор переплыть рыку Катунь и пропал без вести. По информации регионального МЧС, мужчину унесло течением. Спасатели уже обыскали береговую линию, однако поисково-спасательные работы не дали результатов.

Также сообщалось о гибели пятилетнего ребенка на алтайской турбазе «Виктория». Родители девочки уснули, а пропажу заметили лишь спустя полчаса. После безуспешных поисков они обратились за помощью в экстренные службы. Тело ребенка нашли в реке Катуни в 200 м от места происшествия.