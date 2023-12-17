Житель Екатеринбурга погиб из-за падения с высоты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина погиб из-за падения с высоты в Академическом районе Екатеринбурга, сообщает Telegram-канал E1.RU. Очевидцы считают, что молодой человек сорвался вниз, пытаясь забраться в квартиру по пожарному рукаву, висящему вдоль здания.

По данным канала, ЧП произошло на улице Сахарова. Тело мужчины нашли под окнами многоэтажного дома, а с крыши свисал пожарный рукав. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов.

У тела стоит девушка, вся в слезах. Возможно, парень пытался попасть в квартиру, — рассказал очевидец.

В октябре жительница Екатеринбурга выпала из окна и сломала ноги, когда пыталась догнать своего молодого человека или подростков, которым угрожала вызовом полиции. Один из свидетелей ЧП рассказал, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре в Московской области пациент военного госпиталя выпал из окна седьмого этажа. Мужчина чудом остался жив благодаря тому, что застрял в яме около здания. Инцидент произошел в клинической больнице Подольска. Свидетелем падения пациента стала врач-реаниматолог, которая сообщила о случившемся в полицию. Известно, что пострадавший мужчина находился в отделении реанимации.