Женщина «сварилась» в своей квартире из-за неисправной сантехники Жительница Петербурга получила ожоги и погибла из-за прорыва горячей воды в душе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга получила ожоги и умерла из-за прорыва горячей воды в душе, передает Telegram-канал «78 | Новости». По его данным, врачи диагностировали пострадавшей ожоги 80% тела.

Как сообщает канал, женщина принимала душ, когда из крана полился кипяток. По информации канала, причиной прорыва воды стала неисправная сантехника.

Медики доставили потерпевшую в шоковом состоянии в больницу, там ей диагностировали ожоги всего тела разной степени тяжести. Врачам не удалось спасти жизнь петербурженки, она скончалась в больнице в день происшествия.

Ранее в Челябинске во время вечеринки в квартире хозяйка — 21-летняя девушка — вышла к гостям с кастрюлей и плеснула кипятком в лицо одному из молодых людей. Отмечается, что тот перед этим бросил на кухню дымовую шашку. Пострадавший получил ожоги второй степени. Перед инцидентом в квартиру приезжали полицейские, которые оштрафовали хозяйку по статье «Нарушение покоя граждан и тишины». Теперь они проверяют историю с кипятком и ожогами.

До этого в Москве повар в детском саду едва не сварилась заживо, уронив бак с кипящей водой. Женщина получила ожоги левой стопы, правой руки и поясницы. Она снимала с плиты емкость с кипятком, оступилась и уронила ее.