Женщина отбила ребенка у стаи свирепых собак в Воронеже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Воронеже стая бездомных собак напала на несовершеннолетнего мальчика, ребенка спасла вовремя подбежавшая женщина, пишет «Подъём». Несмотря на быструю реакцию женщины, мальчик получил рваные раны от укусов. Нападение зафиксировала подъездная камера многоэтажного дома.

Воронежский ветврач Юрий Вязьмин, занимающийся отловом животных, рассказал изданию, что решение по напавшим собакам будет принято в понедельник, 3 апреля. Те, что проявили агрессию, вероятно, отправятся в приют, остальные останутся на улице.

Мы уже выехали, отреагировали. У тех собак, которых сегодня встретили, агрессии не было. Забираются не все собаки, а только агрессивные. <...> В понедельник будет управа решать, [что с ними делать], будут еще выезды, — заявил ветеринар.

Вязьмин добавил, что бездомные псы живут в этом районе больше трех лет и таких случаев ранее не было. Он подчеркнул, что всех собак в приют помещать смысла нет, поскольку «они имеют право тоже жить».

В марте в Совете по правам человека при президенте РФ предложили вести систему учета всех собак в России. Также в СПЧ предлагают изменить систему медицинской статистики при нападении собак на людей.