Женщина на BMW сбила 11-летнего ребенка на переходе во Владивостоке

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Женщина за рулем BMW Х сбила 11-летнего ребенка на пешеходном переходе во Владивостоке, сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что у водителя 16-летний стаж вождения. За это время к административной ответственности за нарушения ПДД ее не привлекали.

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель совершила наезд на 11-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть дороги. В результате автоаварии ребенок получил травмы. С места происшествия его госпитализировали, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Томске водитель легковушки сбил двух дорожных рабочих и врезался в стоящий рядом автомобиль ГАЗ. В момент происшествия специалисты проводили ремонт проезжей части. Один из них скончался на месте. За рулем находился ранее неоднократно судимый и лишенный прав 37-летний мужчина.

Также смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Республике Башкортостан. 28-летний житель Башкирии на автомобиле Hyundai Accent ехал домой из Уфы в сторону Челябинска. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и по касательной задел фуру. После лоб в лоб столкнулся с другим грузовиком. Водитель легковушки скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.