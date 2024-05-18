Женщина избивала дочь обувной ложкой и заинтересовала прокуратуру Жительница Дагестана систематически избивала малолетнюю дочь обувной ложкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Дагестана, которая систематически избивала свою дочь обувной ложкой, сообщили в региональной прокуратуре. По данным правоохранителей, женщина использовала этот предмет для наказания. Побои у девочки 2014 года рождения квалифицировали как повреждения средней тяжести.

По версии следствия, в апреле — мае 2024 года жительница города Каспийска, желая наказать свою дочь 2014 года рождения за малозначительные провинности, систематически истязала последнюю путем нанесения побоев и совершения иных насильственных действий, используя для нанесения ударов металлическую обувную ложку, причиняя малолетней физические и психические страдания, — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по трем статьям. Ход расследования контролирует региональная прокуратура.

Ранее стало известно, что мать оставила трехлетнюю дочь в тележке для продуктов в краснодарском супермаркете. Она объяснила полицейским, что поступила так из-за тяжелой жизненной ситуации. До этого женщина с ребенком поругалась с матерью, у которой жила в Сургуте, и ушла с дочкой из дома. В пояснениях женщина сказала, что у нее закончились деньги.