Женщина и ребенок погибли при пожаре в квартире в Красноярске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина и ребенок погибли при пожаре в общежитии в Красноярском крае, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров на девятом этаже здания.

Пожар случился в доме на Ключевской улице днем в воскресенье, 24 декабря. Погибшие находились в соседнем от очага возгорания помещении. Их нашли отравленными угарным газом. Медики попытались реанимировать пострадавших, но безуспешно, ребенок тоже скончался. Предварительно, могут быть еще пострадавшие.

Из дома самостоятельно эвакуировались около 30 человек. Сотрудники спасательной службы помогают оставшимся. Людям предоставили возможность отогреться в автобусах. Огнеборцы все еще пытаются справиться с пожаром.

Ранее пожарные потушили огонь на цветочном складе в населенном пункте Сосенское в Новой Москве. Пламя распространилось в помещении площадью 30 кв. м на улице Адмирала Корнилова. Кроме того, огонь успел перекинуться на кровлю соседнего строения.

Также ранее горела автомобильная стоянка в Чите Забайкальского края. Огонь успел захватить 700 кв. м территории. В результате происшествия несколько десятков автомобилей и сам гараж сгорели дотла. От пожара пострадал и расположенный поблизости двухквартирный дом.