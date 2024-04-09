Женщина и 12-летний ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области SHOT: ребенок и женщина погибли при обстреле поселка в Брянской области

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Ребенок погиб при обстреле поселка Климово в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, тело 12-летнего мальчика пробило осколками насквозь, он умер на месте.

Как сообщил Telegram-канал, также при обстреле погибла одна женщина. Получили ранения три человека.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мирный житель пострадал при обстреле поселка Красный Бор. Мужчина получил легкое ранение, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он также отметил, что в результате атаки частично повреждены несколько жилых домовладений. По его данным, обстрел велся с украинской стороны.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе. Он отметил, что повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом, никто из местных жителей не пострадал. Кроме того, власти Белгородской области сообщили, что ВСУ двумя беспилотниками атаковали село Муром. В результате произошел пожар в частном домовладении, там загорелась кровля, никто из мирных жителей не пострадал.