«Жадность и алчность»: глава Дагестана о причинах взрыва на АЗС в Махачкале Глава Дагестана Меликов назвал жадность и алчность причинами взрыва в Махачкале

Фото: РИА Новости

Причиной взрыва на заправочной станции в Махачкале, в результате которого пострадали более 70 человек, стали жадность и алчность, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта трагедия стала еще одним свидетельством того, что некоторые люди пытаются нарушить меры безопасности для извлечения собственной выгоды.

Мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь большую выгоду, — заявил Меликов.

Он добавил, что станция техобслуживания не может находиться всего лишь в нескольких метрах от АЗС, а работы на таких объектах как минимум предусматривают сварку, что уже является пожароопасным явлением.

Ранее власти Дагестана объявили о введении режима ЧС в связи с взрывом на заправочной станции. По последним данным, в результате происшествия погибли 30 человек, свыше 60 находятся в больнице. Часть из них получила тяжелые ранения, их состояние критическое.

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших граждан. Всем пострадавшим в результате происшествия глава государства пожелал скорейшего выздоровления.