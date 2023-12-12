«Заставлял на коленях целовать ботинки»: школьник избил младшеклассника Под Челябинском подросток избил младшеклассника и заставил целовать ботинки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница города Копейска Челябинской области заявила, что ее сыновья стали жертвами нападения со стороны старшеклассников, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». По ее словам, один из подростков избил ее сына и заставил на коленях целовать ботинки.

Мои дети девяти и 11 лет пошли кататься на горку, с ними был еще мальчик их возраста. К ним пристала компания старшеклассников. <...> Один из них избил сына, заставлял его сесть на колени и целовать ботинки, — сообщила женщина.

Инцидент произошел днем 6 декабря. Как рассказала мать пострадавшего мальчика, нападавшие заявили ее детям, что горка, на которой они хотели покататься, принадлежит им. Помимо этого, подростки заставляли младшеклассников купить им семечки. Полиция Копейска начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Алтайском крае семиклассница избила ученицу пятого класса, унижая ее, пока ее сверстница снимала происходящее на телефон. В финальной части видео школьница произнесла фразу из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: «Пацаны ногами не бьют». Полиция проводит проверку. С родителями подростков провели профилактическую беседу.