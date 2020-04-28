Заразившихся коронавирусом вахтовиков в Якутии перевезут в другие регионы

https://static.news.ru/photo/811469ba-8962-11ea-b134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочие Чаяндинского месторождения в Якутии, у которых диагностирован коронавирус, будут вывезены авиацией в другие регионы в конце недели.

Те, кто с положительным анализом, с соблюдением всех мер безопасности будут уже вывозиться в больничные учреждения. С рядом регионов проведены такие переговоры, — заявил глава Якутии Айсен Николаев в эфире телеканала РБК.

По его словам, в скором времени на месторождение прилетят руководители подрядных организаций. Они встретятся с работниками и расскажут, как будет организован вывоз людей.

В Якутии подтверждено 170 случаев коронавирусной инфекции, излечились 25 человек, скончался один пациент. 17 апреля местные власти ввели карантин на территории Чаяндинского месторождения. Там проживают более 10 тысяч рабочих различных подрядных организаций «Газпрома». Они работают вахтовым методом. В настоящее время 56 заболевших находятся в больницах Якутии, 39 человек вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

NEWS.ru писал, что якутские вахтовики взбунтовались из-за плохих условий карантина. Они требуют выдать им средства индивидуальной защиты и улучшить питание в местной столовой.