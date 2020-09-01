Запрет на курение кальянов в заведениях Подмосковья сняли с 1 сентября

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Курение кальянов в заведениях общественного питания Московской области снова разрешено с 1 сентября 2020 года.

Такие данные следуют из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Запретить до 31 августа 2020 года (включительно) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — привели сообщение постановления в РИА Новости.

Запрет на курение кальянов в барах и ресторанах Подмосковья вступил в силу с 25 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru ранее, кальянщики считают, что кальяны не могут быть источниками распространения каких-то инфекций, например герпеса или ОРВИ. По мнению эксперта, заразиться инфекцией можно только, если курить один кальян и кто-то из тех, кто его курит, чем-то болеет.